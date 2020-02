Vaata ja kuula, kuidas kõlab Järva-Jaani kooliõpilaste bänd

Ilmselt tõuseksid maakonna haridustegelased veidi tagajalgadele, kui teha ettepanek nimetada Järva-Jaani gümnaasium ümber muusikagümnaasiumiks. Aga selle mõttega võib ju vaikselt mängida, kui nii lühikese aja jooksul on koolis tegevust alustanud kaks bändi. Tundub, et see on üksnes algus.