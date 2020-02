Paide riigigümnaasiumi väliskuju kipub paberil muutuma

Tellijale

Arhitektuurikonkursi koordinaator ja Riigi Kinnisvara projektidirektor Enno Parker võttis toona kokku žürii tagasiside võitjate kohta: «Žürii hinnangul suhestub juurdeehitus hästi ajaloolise hoonega, kus vana hoone on igast suunast hästi vaadeldav. Oskuslikult on loodud uuenduslik ja värskelt mõjuv kooli siseruum ning ideekavad on tundlikku ajaloolisse keskkonda linnaehituslikult hästi sobituv lahendus. Oskuslikult on kasutatud krundi tugevat reljeefi, luues huvitava dialoogi nõlva ja hoone katusemaastikuga ning loomulikku valgust on hästi ära kasutatud.»