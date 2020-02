Ametiühingud: Töötuhüvitis peaks laienema ka poolte kokkuleppel lõppenud töösuhtele

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul tuleks kindlustatud isikute ringi laiendada nii, et kindlustuskaitse tekiks kõikidele inimestele, kes maksavad töötuskindlustusmakset sotsiaalmaksuga maksustatud tulult.

„Peame ka õigeks lubada ajutine töötamine töötuks olemise ajal ilma, et katkeks hüvitise maksmise periood,“ rääkis Peterson lisades, et teatud piirangutega võiks olla lubatud ka osaline töötus juhul, kui inimene on kaotanud oma põhisissetuleku.