Teatris käivad perelavastuse proovid

Paide Teater on võtnud eesmärgiks uurida teatri ja kogunna suhteid 21. sajandil, küsida, milleks meile täna teatrit tarvis on. Et vastusele lähemale jõuda, püüame jõuda ka igas vanuses vaatajani. “Blablabla” sobib kõigile lastele alates 5. eluaastast. Aga mitte ainult lastele! Vaatama ootame ka 25aastast vanemat venda, 55aastast nooruslikku vanaisa ja muidugi vaarvanaema, kel aastaid juba 505. Et teemaks on keel, siis on lavastus eriti paslik klassiga vaatamiseks.