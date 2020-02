Aanud lumesadu on muutnud teed üle Eesti libedaks

Hetkel on suurimad probleemid Harju-, Lääne-, Rapla-, Järva-, Jõgeva-, Lääne-Viru- ja Ida-Virumaal.

"Maanteeamet kinnitab, et kõik riigiteede hooldust tegevad ettevõtjad tegelevad lume ja libedustõrjega, ent sellele vaatamata esineb teedel libedust. Seetõttu on õige sõidukiiruse ja sõidustiili valimine eriti oluline ning võimalusel tuleks sõitu üldse vältida," lausus Maanteeameti teehoiu korraldamise osakonna juhataja Erkki Vaheoja. "Kui sõit on vältimatu, tuleb olla äärmiselt ettevaatlik."