Kaheksanda arvamusfestivali teema püstitamiseks on viimane võimalus

Festivali eestvedaja Kaspar Tammist selgitas, et arvamusfestival keskendub Eesti põhiseaduse sajandal aastapäeval põhiõigustele ja -vabadustele, ent oodatud on ka teised teemad.

Programmi on teretulnud arutelud, mis mõtestavad vabadusi, õigusi ja kohustusi, pööravad tähelepanu vanuserühmadele ning muugivad lahti valupunkte kõigi ühiskonnaliikmete võrdsete õiguste tagamisel. Ideekorje kestab 29. veebruari südaööni.

«Mida rohkem laekub korjesse olulisi ideid, seda mitmekülgsem on arvamusfestivali programm, mida ühiselt loome,» ütles Tammist. «Soovime, et igaüks leiaks festivali kavast põhjuse augustis Paidesse tulla, kuulata, kaasa mõelda ja oma sõna sekka öelda.»

Arvamusfestivali arutelud on võimalus teha sissejuhatus vähetuntud teemasse, tuvastada probleemi, otsida konsensust teadaolevate seisukohtade vahel, pakkuda uusi ideid ja lahendusi, analüüsida senitehtut ja jagada kogemusi.

Festival on ka sobiv paik jõuda arutelu tulemusel konkreetsete ettepanekuteni edasi tegutsemiseks. Arutelud on eesti, inglise ja vene keeles.

Arvamusfestival toob kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed eri kogukondadest, et tasakaaluka aruteluga luua paremat arusaamist iseendast, üksteistest ja maailmast. Kaheksas festival on 14. ja 15. augustil Paides ning eelarvamusfestival koos justiitsministeeriumiga 15. juunil Tallinnas. Festival on külastajatele tasuta.