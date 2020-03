Paide gümnasistid ootavad omale varje

Paide gümnaasiumi korraldusjuht Margit Udam ütles, et põhiliselt on gümnasiste varjutama oodatud põhikoolide lõpuklasside õpilased, kuid kätt ei panda ette ka kaheksandikele, kel on juba eelnev huvi gümnaasiumis õpinguid jätkata olemas.