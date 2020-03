Tellijale

Rahvusooper Estonia haridusprojekt „Orkestrimäng“ tutvustab peamiselt keel-, puhk- ja löökpillidest koosnevat orkestrit, mis on muusikateatri lahutamatu osa. Koos rahvusooperi orkestrantidega vaadatakse erinevaid pille, nende kõla ning omapära. Räägitakse sellest, kes on dirigent, mis on partituur ja kuidas sünnib muusika.