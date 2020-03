Aravete KETE vana politseimaja pandi oksjonile

Aadressil Maarjamõisa tee 8 asuv hoone on portaalis osta.ee oksjonil. Napisõnalises kuulutses on öeldud, maja kandvad konstruktsioonid on tugevad, kuid sisu vajab uuesti ülesehitamist. Hoone sobib müüja hinnangul nii elumajaks kui ka ärihooneks. Praegu pole seal aga elektrit ega vett sees.