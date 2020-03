On võimalus, et laupäeval tehakse Veskisillal sudokuajalugu

Võistluste korraldamisega seotud Ervin Runnel selgitas, et esimesed sudokude lahendamise maailmameistrivõistlused peeti 15 aastat tagasi. Kuu aega enne MMi korraldati aga esimesed kohalikud meistrivõistlused. „Kõik need 14 aastat on Eesti koondis olnud esindatud ka MMil,“ sõnas ta. „Eesti vaieldamatu esimängija on TiiT Vunk, kes on ka MMidel tulnud mitmekordseks medalivõitjaks. Viimased üheksa aastat on ta olnud ka Eesti meister.“

Runnel lisas, et nende võistluste tulemuste põhjal komplekteeritakse ka MMi minev koondis. „Võistkonna koosseisus on neli liiget ja huvi on nii suureks läinud, et mullu osales Eesti MMil kolme võistkonnaga- A, B ja C koondis,“ täpsustas ta.

Tänavustele meistrivõistlustele on Runneli teada kvalifitseerunud 68 võistlejat. Viimaste aastate kogemuse põhjal oodatakse neist laupäeval kohapeale oma 50-55 võistlejat. Eraldi autasustamine on ka seenioritele.

Võistlustele oodatakse mängijaid, kes on eelnevalt läbinud vastava eelvooru ja lahendanud õigesti ära kvalifikatsiooniülesanded. Samuti said võistlustele nö otsepääse mullused kümme paremat.

Sudoku Eesti meistrivõistlused algavad homme Veskisillal kl 12.