Tellijale

Looma surma põhjus on selgitamisel ning Türi linn lubas lahkamistulemuste selgumisel neist koheselt teada anda.

Ekspert Peep Männil ültes, et ilvesepoeg on tugevas alatoitumuses ja seetõttu ka väga nõrgaks ning kehvaks jäänud. "Energiabilianss oli juba mitu kuud negatiivne. Organism oli hakanud lihaskude sööma. See oli ka tõenäoliselt surma põhjus, sest loomal väliseid vigastusi ei olnud," selgitas ta. "Mingil hetkel kui organism läheb nõrgaks, siis läheb ka immuunsüsteem nõrgaks ja loom sureb ära."