Koolis levinud koroonapaanika osutus asjatuks

Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla ütles, et talle teadaolevalt pole nende koolis lapsi, kes oleksid koroonaviiruse riskipiirkonnas käinud. Välismaal puhkamas on käidud küll, oli ju alles hiljuti koolivaheaeg.

Sootla kinnitas, et töötajatele ja kogu koolile on antud teada, et kui keegi on riskipiirkonnast reisilt tulnud, tuleb järgida juhiseid ja jääda 14 päevaks koju. Samuti tuleb kooli sellest teavitada. Ta kinnitas, et koroonajuhtumi ilmnedes teavitaksid nad terviseametit ja käituksid vastavalt juhistele.