Linna võimlale otsitakse remondifirmat

Paide linnavalitsuse ehituse peaspetsialist Kert Kaasik ütles, et tegemist on alla lihthanke piirmäära jääva hankega, mille maksumus peaks seega jääma 60 000 euro koos käibemaksuga. «Pakkumisi oodatakse kuni 18. märtsi hommikul kella 9-ni,» täpsustas ta.

Aga arvestada tuleb seal juures seigaga, et seekordne pakkumine ei hõlma siiski kõiki projektis kirjeldatud töid, vaid ainult osa neist.

Kaasik rääkis, et töösse läheb esimese korruse tuulekoda koos koridoriga. «Hoonesse tuleb paigaldada kõik nõutavad tuletõkkeuksed ja korda teha trepikoda,» lausus ta.

Samuti on Kaasiku sõnul plaanis esimesele korrusele teha vahesein, mille taha tulevikus tekivad uued riietusruumid. «Teisele korrusele tuleb uus vahesein treenerite toa ukse järele, et saaks tuletõkketsooni piiritleda,» selgitas ta.

Kaasik lisas, et tegemist on esimese etapi töödega, mis on kõige hädavajalikumad. «Loodetavasti leitakse järgnevate aastatel raha ning saame töödega edasi minna ja ka riietusruumid välja ehitada,» lausus ta.