Esmaspäevast lähevad kõik koolid kinni!

Minister Reps lausus et koolid suunduvad koduõppele esialgu kaheks nädalaks, kuid selle aja möödudes on võimalik tähtaega kahe nädala kaupa pikendada.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann kinnitas, et valitsus jõudis koolide otsusega ette, sest homme hommikul oleks ka Türi vallavalitsuses kogunetud koolide sulgemisplaani arutama.

"Koolid on juba paar nädalat ettevalmistusi teinud ja valitsuse otsus seetõttu üllatusena ei tule. Koolijuhid on valmis koolide sulgemiseks ja kodusele õppele üleminekuks," rääkis Siemann.

"Ei ole mõeldav, et sulgeme ainult koolid. Ka muu huvitegevusega seonduv nagu raamatukogud, kultuurimaja jms tuleb sulgeda. Homme hommikul koguneme otsustamiseks. Peame nõu ka teiste Järvamaa omavalitsusjuhtidega," märkis Türi vallavanem.

Järva abivallavanem Tiina Oraste ütles, et hommikul tuleb valla kriisikomisjon kokku ja otsustab samuti lisaks koolidele muude huvitegevustega seotud asutuste sulgemise üle.

"Lasteaiad jäävad tööle, kuid palume lastevanematel, kel võimalik, lapsed ka koju jätta," rääkis Oraste. Sama soovitus on teiste omavalitsuste juhtidel.

"Peame maakonna kõigi omavalitsuste juhtidega pidevalt nõu, et käituda kõikides omavalitsustes ühtemoodi," lisas Oraste.

Paide linnapea Priit Värk ütles, et ka Paide linnavalitsus oleks homme hommikul hakanud koolide sulgemist arutama. Ta kinnitas, et peab praegu jooksvalt telefoni teel linnavalitsuse liikmetega ja allasutuse juhtidega nõu, et konkreetsed tegevused homseks paika panna.