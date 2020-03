Kalju Lepiku juubeliaasta avasündmus lükkub suvesse

2020. aastal möödub sada aastat tunnustatud Eesti kirjamehe Kalju Lepiku sünnist. Tegemist on luuletajaga, kes paljude kirjanike, kriitikute ja kirjandusloolaste arvamistes on kahtlemata üks meie kõigi aegade rahvuslikumaid loojaid. Ta sündis Järvamaal Koerus kontoriametniku pojana 7. oktoobril 1920. aastal. Tähelepanuväärne on see, et Järvamaalt pärineb teinegi Eesti luule suurkuju, Hando Runnel, ning seda rahvuslikkust, mida esindas Runnel oma loominguga kodumaal, kandis Kalju Lepik paguluses.