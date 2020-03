Kutsehariduskeskus rakendab eriõpet: Vajadusel küpsetavad tulevased kokad koogid valmis üle interneti

Kui tavakoolis antavat õpet on suhteliselt lihtne muuta e-õppeks, siis ühes suure praktilise õppe osakaaluga kutseharidust andavas koolis nii see olla ei pruugi. JKHK direktor Rein Oselin ütles, et paljut praktilist on koolis viibimata tõesti võimatu teha, kuid üht-teist saab ka kodudes korraldada. „Toon näiteks kokanduse. Õpetaja annab praktiliselt ülesandeks koogiküpsetamise ja protsessi eelneva ülespildistamise ja õpetajale saatmise,“ selgitas ta. „Ilma naljata. See ooleks üheks variandiks.“

Oselin lisas, et õpetajatele on antud suunis eesootaval koduõppe perioodil õpilastele siiski pigem teoreetilisi teadmisi anda. „Kui me kord taas kooli tuleme, siis küll me ka praktikat teeme,“ sõnas ta. „Ega keegi meilt õppekava täitmise osas vastutust ära võtnud ei ole. Hetkeseisuga on õpilased kaks nädalat kodus ja saavad ülesandeid üle interneti. Tunniplaan jääb kehtima ja selle järgi saavad nad ka ülesandeid.“

Rein Oselin kinnitas, et koolis ja õpetajaskonna seas valitsevad rahulikud meeleolud. Ka tema ise pole kuhugi tormanud, ka mitte poodidesse kriisivarusid täiendama. „On nagu on ja nendes tingimustes tuleb elada,“ avaldas ta. „Õpilased on kodudes ja ka töötajatel on palutud vahepealsel ajal võimalikult vähe kooli ilmuda. Küll aga töötavad meil laut ja tallid. Seal ju loomad ja ilma inimeste abita ei saa.“

Oselin tunnistas, et kiiret reageerimist vajavaid olukordi on koolis ennegi olnud ja ta on oma inimeste peale kindel. Kõik teavad, et nüüd tuleb keskenduda ja pingutada.

Direktor Rein Oselin kiitis riigis eriolukorra kehtestamise ja koolide sulgemise heaks. „See on õige samm. Ka meie kutsehariduskeskusel on õpperühmad lisaks Paidele ja Säreverele ka Tartus ja Ida-Virumaal. Koolis käivad täiendkoolitust saamas inimesed üle Eesti,“ põhjendas ta. „Halbade juhuste kokkusattumisel võiksime olla päris korralik nakkuskolle. Hetkel ei ole minu kõrvu jõudnud info, et meie kooliperes võiks olla nakatunuid.“