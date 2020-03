Järva-Jaani ja Peetri kool sulgesid uksed juba reedel

Järva-Jaani ja Peetri kooli direktor Raigo Prants ütles, et distantsõppe korraldamine võtab omajagu aega ja planeerimist. Seega otsustasid nad anda koolile ajalist lisaressurssi, jätta lapsed juba reedel koju ning kasutada päeva distantsõppele ülemineku ettevalmistamiseks.

Prants selgitas, et kuna taoline olukord on kõigile uudne, tuleb õpetajatega ühiselt läbi arutada, mida distantsõpe endast üldse kujutab, kuidas e-õppes õpilastele õppeülesandeid püstitada, kuidas mõõta laste õpitulemusi jne. "See peab olema jätkusuutlik tegevus, et me oleks veendunud, et kõik planeeritud õpiväljundid saavutatakse," lisas ta.

Viimaste nädalate sündmuste valguses olid nii Järva-Jaani kui Peetri kooli õpetajad juba jõudnud harjuda mõttega, et mingil hetkel tuleb ilmselt koolid sulgeda ja distantsõppele üle minna. Prants märkis, et nad kehtestasid juba eile lõuna paiku koolisiseselt seoses koroonaohuga teatud reeglid, mis pandi üles nii kooli kodulehele kui ka Facebooki. Õhtul kella kaheksa paiku, enne kui valitsus oma seisukohaga välja tuli, oli Järva-Jaanis juba arutlusel plaan koolid sulgeda ning reedest alates lapsed koduõppele jätta.

"Kindlasti me ei arva, et see on riigi poolt liialdatud samm. Ma arvan, et kõik, kes on natukenegi kursis, mis on koroonaviirus ja kes on selle viiruse edasikandjad ja milline on peiteaeg ja kes teavad, milline on kooliõpetajate keskmine vanus, saavad väga täpselt aru, miks seda tehakse," ütles Prants.

Direktori sõnul on õpetajad pigem rahulikud. Mõlemas koolis toimusid hommikupoolikul konstruktiivsed arutelud. Põhiküsimuseks oli see, milliseid internetikeskkondasid saab õppimiseks kasutada. Prants märkis, et õppetöös tuleb kasutada palju visualiseerivat materjali. Ühtlasi lisas ta, et E-kool ja Stuudium jooksevad esialgu ilmselt suure koormuse tõttu kokku.