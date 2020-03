Paide Teater kolib teatripäeval etendusega sotsiaalmeediasse

"Üks võimalus on näidata mängukavas olnud lavastuste salvestusi. On ju tehtud Eestis ka erilavastusi, mida mängitaksegi mõned korrad. Meie uut kogupere lavastust Blablabla", mis pidi järgmisel nädalal esietenduma, me siiski ühekordseks esituseks ei paku, vaid loodame elukorralduse naasmist normaalsesse rütmi, sügisel teatrisaalis publiku ette tuua," rääkis Ausmaa.

"Meil on kindel siht järgmise pooleteise kuu jooksul veebis teha lugemisi ja luuleõhtuid," kinnitas teatrijuht, et kindlasti ei jää teatripäeva teatriõhtu ühekordseks ideesähvatuseks.

„Eesti jumalad“ oli ja on lavastus vana maailma lõpust, uue maailma algusest. Lavastus, kus inimese lõplikkus kohtub jumaliku lõpmatusega, kus põgenejast saab tagaajaja, kus vanapaganast saab inimene, kus Vargamäe heinamaast saab ookean – lõputute võimaluste ookean. Täna, kui maailma hoiab hirmuvalitsuse all Covid-19 ja kokku tulemisest on paradoksaalsel kombel saanud oht inimkonna tulevikule, peame enam kui iial varem mõtlema sellele, kuidas aidata teist inimest enda kõrval.

Lavastaja Jan Teevet kirjutas möödunud suvel nii:

„Meie ajale omistatakse palju kohutavaid probleeme – kliimakatastroof, terrorism, migratsioonikriis, populismi ja ekstremismi uus tulemine jne. Nimetatud ja kõik nimetamata jäänud kriisid, mis lugeja peas siinkohal suurte veripunaste pealkirjadena plinkima löövad, ongi meie sajandi nägu või vähemalt armid sellel. Ent üle kõigi nende laiub miski, millele on keerulisem osundada, raskem näppu peale panna ja statistikast sobivaid näiteid leida. See on kogukonnatunde kadumine. Jõuetus. Üksindus. Võimetus samastuda, tunda ennast olulise osana tervikust. Sakraalses ruumis kõlab sõna „osadus“, ilmalikus perspektiivis tundub see ehk liialt suureline, ent parema puudumisel võib ometi öelda, et meie maailma valitseb osaduskriis.

Sellele armistatud näoga ajale silma vaadata ei ole kerge. See on maailmalõpu nägu. Ent lõpp pole ei põhjus ega vabandus punkrisse ronimiseks või pea liiva alla peitmiseks! Lähenev lõpp kuulutab uut algust. Jah, tulevik on tume. Tulevik on alati tume, aga see ei ole mitte ahastava viimsepäevaprohveti hüüe kuristiku järsult servalt, vaid loomulik olukord, paratamatus, milles pole midagi negatiivset. Tulevik on alati kaos. Ja kaos – nagu johtub pea kõikidest mütoloogilistest narratiividest – tähendab võimalust.

“Eesti jumalad” on lavastus kokku tulemisest lõpu eel, lõpu pühitsemisest ja uuest algusest.

Saame kokku. Võtame ennast kokku. Võtame Eesti kokku.”

Lavastuse pikem tutvustus: www.paideteater.ee/eestijumalad

Lavastuse suurtoetaja Haart Ehitus

Meediapartner Järva Teataja

Toetajad: Paide Linn, Paide Muusika- ja Teatrimaja, Eesti Kultuurkapital, Haage, PAMT Tooliklubi, Vanalinna Teatrimaja SA

Teater tänab: Humus/Paide Masinatehas, Tikkurila