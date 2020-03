Järva vallas toob ettevõte toidu koju

Tellijale

Tanksemäe Safferi üks omanikest, Marek Balder, ütles, et toidu kojuviimise teenuse pakkumise peale on ta ka varem mõelnud, kuid praegu sai see käima lükatud põhiliselt riigis tekkinud eriolukorra pärast. Balder lisas, et sel põhjusel on teenus praegu ka üsna algeline: kaupa saab tellida meili ja telefoni teel. E-poodi paari päevaga paraku püsti ei pane.