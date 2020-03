Ettevõtjad manitsevad inimesi ilmaasjata mitte haiguslehte võtma

Haigus- või hoolduslehe saamiseks võib endiselt helistada pere­arstikeskusse, kuid perearstide töökoormuse järsu suurenemise tõttu võib kontakti saada olla raske.

Patsiendiportaali sisestatud teade edastatakse haigekassale, tööandjale ja perearstile. Haigus- või hooldusleht avatakse patsiendi tehtud avalduse peale automaatselt. Inimesele helistatakse perearstikeskusest hiljemalt nädala jooksul, et tema tervislikku seisu ja võimalikke sümptomeid täpsustada.

Haigekassa juht Rain Laane ütles, et haigus- või hoolduslehte saavad võtta töötavad inimesed, kes on ise haiged, põetavad haiget last või lähedast. See kehtib endiselt kõikide haiguste puhul.

Samuti on võimalik võtta haiguslehte siis, kui inimene on koroonaviiruse haigega kokku puutunud, kuid haigussümptomid veel avaldunud ei ole. «Eesmärk on, et haiged või haigusega kokku puutunud inimesed saaksid koju jääda ja suudaksime nii üheskoos viiruse levikule piiri panna,» lausus Laane.

Haigus- või hoolduslehti hüvitatakse tavapärases korras.

Riigi juhised

on liiga mustvalged

E-Piima juht Jaanus Murakas ütles, et iga-aastased gripihooajad pole uudis ja nendel perioodidel on tööd korraldada sageli suur proovikivi. Ta loodab, et inimesed käituvad vastutustundlikult ega hakka endale ilmaasjata haiguslehte vormistama. «Praeguses olukorras on see otsus inimeste südametunnistusel ja me loodame, et see suurt negatiivset mõju meile ei avalda. Meil on ikkagi suur ülesanne täita – rahvale toitu toota,» lausus ta.

Juba enne võimalust ise haiguslehti vormistada oli E-Piimas Muraka teada üsna palju ini­mesi haiguslehel. Ta märkis, et kui nende hulk suureneb veelgi, läheb väga keeruliseks. Praegu suudab ettevõte tootmist siiski jätkata.

Mis puutub hügieenireeglite täitmisse, siis seda tuleb toiduainetööstuses nagunii kogu aeg teha. Muraka ütlust mööda pole tarvis töötajatele öelda, et nad käsi peseksid. Samuti käivad toiduainetega töötavad inimesed korrapäraselt arstlikus kontrollis. Murakas usub, et nende töötajad oskavad hoida hügieeni paremini kui ühiskond keskmiselt.

Riigi antud soovitused koroonaviiruse leviku vältimiseks on Muraka hinnangul liiga mustvalged. Tema meelest ei saa anda kõigile sektoritele samasuguseid soovitusi, igas töövaldkonnas on omad eripärad ning sageli on asjad komplitseeritumad.

Kui kõik töötajad vähimategi haigusnähtude ilmnemisel kohe koju jääksid, jääks riik varsti seisma. Riiklikud soovitused peaksid olema läbimõeldumad ja nägema rohkem tervikpilti. «Meie töötame selleks, et põllumeeste toodetud piima töödelda. Lehmad ei tea, et on koroonaviirus, ja lüpsavad samas mahus edasi,» ütles Murakas.

Ta lisas, et toidu tootmine on üks esmavajadusi, nagu ka näiteks elanike vee ja elektriga varustamine. Muraka meelest ei teki suurt katastroofi sellest, kui kuu aega kontserte ja spordivõistlusi ei toimu, aga teatud valdkondades peab töö jätkuma ka eriolukorra ajal.