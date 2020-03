Keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati üle tuhande taotluse

„Kuigi taotluste esitamise tähtaeg langes praegusele keerulisele ajale, oli siiski huvi tavapäraselt suur. Kõik vajalik info taotlemise kohta oli eelnevalt KIKi kanalites olemas ning huvilistel aega piisavalt ettevalmistamiseks, mida näitab ka taotluste suur hulk. Loodame rahastusotsused teha jaanipäevaks,“ sõnab KIKi juhataja Andrus Treier. „Küll aga soovime eriolukorra situatsioonis juba KIKist toetust saanud klientidele öelda, et kui teil tekib raskusi projekti tegevuste õigeaegse elluviimise ja tulemuste saavutamisega, siis julgustan kindlasti pöörduma KIKi projektikoordinaatorite poole, et leida parim lahendus,“ selgitab Treier. „Eelmisest keskkonnaprogrammi taotlusvoorust toetust saanud koolide ja lasteaedade õppekäikude tähtaegasid pikendasime kõikide jaoks korraga, et neid saaks läbi viia sügisel.“