Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeva pärastlõunal saabus tulede ja sireenide saatel Paide päästekomandosse uus auto. «No uus auto on ikka uus auto,» oli Paide ja Türi komando pealiku Ilmar Koppeli esimene kommentaar autost välja astudes. Ta lisas, et uus auto on vanaga küllalt sarnane, kuid mitme olulise uuendusega.

* Kui Paide Hillar Hanssoo põhikool 2019. aasta septembris avati, oli see maakonna ja lähiümbruse moodsaim, kus on laialt ruumi 400 õpilasele. Kuigi õpilaste arv on kuue aasta jooksul püsinud sama, on kooli kummitamas üha suurenev ruumipuudus.

* Tule tulemine ehk laulu- ja tantsupeo tuleteekond on ettevõtmine, mille käigus tuuakse laulu- ja tantsupeo tuli esimese laulupeo hällist Tartust Tallinna. Ka tänavu, mil peetakse XXVII laulu- ja XXI tantsupidu «Iseoma», läheb peotuli mööda Eestimaad liikvele, tehes vahepeatuse ka Järvamaal.

* Eelmisel aastal alustas Järva-Madise kogudus raha kogumist, et restaureerida kiriku kalmistul asuva Douglase kabeli ust. Ligi aasta hiljem on annetuste toel raha peaaegu koos, puudu on veel veidi üle tuhande euro.

* Eelmisest nädalast töötab kood/Järva koodikooli kohaliku eestvedajana Kaspar Tammist (36). Kuna kooli avamiseni jääb täpselt neli kuud, tuleb Tammistil ühe soojaga ära teha nii sisseelamine kui maandumine otse sündmuste keskele.

* Räägime Järvamaa laulu- ja tantsupeo «Sõna tunded» idee autorite ja lavastajate Birgit Mihhailovi ja Monika Kirsiga. Nad viivad Järvamaa peo esimest korda Vargamäele ja küsivad, mida suudab teha üks sõna, kui selle taha koguneb terve maakond.