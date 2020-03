Tellijale

Mullu augustis Maarja Brause ja Pille Marrandi eestvedamisel käivitunud Türi OTT, mille keskmes on kohapeal kasvatatud toit ja väiksem ökoloogiline jalajälg, sobib külastajate sõnul hästi Türi kui rohelise valla põhimõtetega ning toetab tegusate inimeste ettevõtlikkust.

See, et turupäev on türilaste ja naaberlinlaste seas väga oodatud, saab tõestuse igal neljapäeval.