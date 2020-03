Mäos tabati koerte katku kahtlusega rebane

Neljapäeval leiti Paide külja all Mäost krampides vaevlev rebane. Kohalik jahimees avaldas esiotsa küll arvamust, et ehk on loom autolt löögi saanud ja vigastatud, kuid igaks juhus viidi looma halastushukkamise järgselt võetud proovid siiski uurida.