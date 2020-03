Järjekordne nuhtlus- kulupõlengute hooaeg ootab ees

Hooletu tuletegemisega seotud väljakutsed on hakanud sagenema. Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine on ohtlik ja keelatud ka eriolukorra ajal. Kui sõidad inimkontaktide vältimiseks maale ja kavatsed lõket teha, vaata esmalt üle tuleohutuse algtõed