Autoteenindused jätkavad tööd kõrgendatud terviseohutusnõuetega

Amserv Grupi tegevjuhi Rene Vareki sõnul on koroonaviiruse levik vähendanud mõnevõrra automüügi esinduste külastajate hulka, kuid töö järelteeninduse töökojas nii tehnoülevaatuste kui hooajalise rehvivahetustega, garantii- ja hooldustöödega käib endistviisi.

“Iga aasta märtsis tõuseb autode tehnilise ülevaatuse läbijate hulk hüppeliselt ja seda ka tänavu. Sealhulgas on kõige rahvarohkemad ajad just kuu alguses ja lõpus. Seega peame oma igapäevase tegevuse ja jätkuva tööga vältima olukordi, kus seaksime koroonaviiruse ennetusmeetmetega ohtu liiklusohutuse, mis omakorda suurendaks liiklusõnnetuste arvu. Oleme olukorraga kohanemiseks teinud ümber nii oma tööpõhimõtteid kui rakendanud täiendavaid meetmeid sõidukiomanike ja oma töötajate tervise kaitseks,” selgitas Amservi tegevjuht.

Vareki sõnul läbib ainuüksi Amservi järelteenindustes Tallinnas, Pärnus, Paides, Tartus ja Viljandis igal aastal tehnoülevaatuse ligi 19 000 sõidukit, millest ligi 7% peab tulema tagasi korduvülevaatusesse. Kogu Eesti mõistes tähendab see erinevate autoteenindusettevõtete kohta tuhandeid sõidukeid kuus, millest Eestis keskmiselt 16% suunatakse olulise tähtsusega puuduste tõttu korduvülevaatusele.

“Kuna meie tehnoülevaatuspunktid teevad tööd sarnaselt arstide ja apteekrite ning teiste inimeste tervise eest hoolt kandvate ametitega, oleme pidanud rakendama erinevaid meetmeid inimestevaheliste füüsiliste kokkupuudete vähendamiseks, et vähendada koroonaviiruse leviku võimalust,” selgitab Varek ja toob näiteks kaitse- ja desinfitseerimisvahendite kasutuselevõtu, klienditeenindusala ümberkorraldused füüsilise kontakti viimiseks miinimumini ja investeeringud uutesse kontaktivabadesse lahendustesse autode üleandmisel omanikele, nii müügi kui järelteeninduse poolel.

“Ka praegu, eriolukorra ajal, ootame sõidukite omanikke endiselt nii remonditöid kui tehnoülevaatust tegema ega soovita mingil juhul sõita tänavatel masinaga, mille kehtiv ülevaatus on lõppenud, hooldusvälp lõppemas või millel on tehnilised rikked, mis vajavad parandamist. Hetke olukorras on järjekorrad ootuspäraselt lühemad ning tänu sellele ka parem võimalus oma sõiduk kiiremini korda saada,” kinnitas Varek.