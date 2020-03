Vestlusrobot aitab leida vastuseid kriisiolukorda puudutavatele küsimustele

Riigikantselei strateegiabüroo nõuniku Marten Kaevatsi sõnul on tõese ja ajakohase info saamine praeguses eriolukorras kriitilise tähtsusega. „Vestlusrobot pakub uudset lisavõimalust saada infot meid kõiki puudutavatest elukorralduslikest muudatustest ning samal ajal leevendada koormust erinevatele infoliinidele. Täna võib Suve vestlusrobotit veel võrrelda kutsikaga, kes kõiki trikke ei oska ja vastuseid ei tea, kuid kümned vabatahtlikud töötavad selle nimel, et teda targemaks ja osavamaks õpetada,“ sõnas Kaevats.

„Idee riigi-ülesest vestlusrobotist on olnud paljudel mõtteis juba enne praegust kriisi, kuid häkatonil tekkis võimalus see väga kiiresti teoks teha ja sellega loodetavasti infoliinide koormust veidigi vähendada,” selgitas üks Suve loojatest Michaela Snopková. Enda sõnul näeb ta välisspetsialistide nõustajana igapäevaselt, et paljud inimeste küsimused ei vaja personaalset konsultatsiooni, vaid õige infoni suunamist. „Ei ole tarvis helistada perearsti infoliinile küsimaks, kas praegu saab Soome sõita või uurida töövõimetuslehe kohta. Neile küsimustele leiab ka Suve vastuse. Nii saavad arsti kätte need, kellel on koroonaviiruse või mõne muu haiguse sümptomite ilmnemisel vaja kiiret ja personaalset nõustamist,” tõi Snopková näite.