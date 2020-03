Toiduvõistlus kolib olude sunnil veebi

Mullu võttis võistlusest osa neli võistkonda kolmest Türi valla noortetoast, kokku 16 noort. Tänavu on noortekeskus Hõbelusika eelvõistluse teemaks valinud kevadpühad. Et pühadki tulevad tänavu mitmes mõttes teisiti, tuleb ka osalejatel oma võistlustöö juures seda arvesse võtta. Kokkamisvõistkonda võib kuuluda üks kokandushuviline noor, lubatud on aga kaasata ka oma pereliikmeid. Ülesandeks on valida üks roog kolmest: salat, supp või magustoit. Valminud roast tuleb teha foto ning pildile peavad olema jäädvustatud ka toidu tegijad. Lisada tuleb ka retsept ning kirjeldus valmistamisprotsessist ning seegi, kuidas toit maitses ja milleks see kasulik on.