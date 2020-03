Türi turuplats jääb neljapäeval tühjaks

Tellijale

„Seoses koroonaviiruse levimise ja eelkõige selle levimise takistamiseks igapäevaselt tehtavate muutustega riigi tasemel anname teada, et Türi OTT jääb sellel nädalal ära. Kahjuks ei saa me praeguses olukorras soovitada turuplatsile tulemist, kuivõrd arstid ja teised ametnikud soovitavad püsida rangelt kodus ning käia toidupoes ainult erivajadusel ja võimalikult harva. Tehkem siis kõik koos nii, et hoida ära kõige hullem,” annavad korraldajad Türi OTTi Facebooki lehel teada.