Türi OTT kolib kaubad kotti

Ka iga nädala neljapäeva õhtul Türi turul peetavale kogukondlikule Türi OTTile toob praegune olukord kaasa mõningaid muudatusi. Korraldajad on arvamusel, et kui vähegi võimalik, siis inimesed kohalikust heast ja paremast kraamist ilma ei jää.

Türi OTTi ühe eestvedaja, Maarja Brause ütlust mööda on nad nädala alguses veel äraootaval seisukohal selles suhtes, mis puudutab riigis kehtestatud eriolukorra tõttu igasugused suuremat sorti rahvakogunemisi. Käib ju tund aega vältavalt OTTilt tavaliselt läbi mitukümmend inimest korraga, neile lisaks kauplejad. «Me praegu vaatame ja arutame läbi, mismoodi neljapäeval toimida,» sõnas Maarja Brause.

Üks variant on tema selgitusel see, kui hajutada muidu kella 17st 18ni kestev kauplemisaeg pikema aja peale, et vältida olukorda, mil tunni jooksul turuplatsil liiga palju inimesi kokku tuleks.

Juhul kui enne neljapäeva peaks mingid korraldused veelgi karmimaks muutuma, tuleb igasugune kogunemine turul ära jätta. Ent koroona või mitte – nii nagu inimestel on hädavajalik poes käia, on korraldajate meelest samamoodi vaja kogukonnaturgu, kust inimesed saavad tervislikku ja kodumaist kaupa, teisalt toetavad kohalikke tootjaid. «Mina leian, et kodus küpsetatud täisteraleib hoiab kõhu täis kauem kui poeleib ja värsked eestimaised köögiviljad on kordades kasulikumad kui välismaalt toodud kraam,» lausus ta.

Juhul kui turuõhtu peakski neljapäeval ära jääma, on korraldajad välja mõelnud plaani, mille abil kodumaist toidukraami eelistavad kevadpealinlased ei pea siiski sellest ilma jääma. «Türi OTTist saab Türi KOTT,» naljatas Brause.

Nimemuutuse taga pole muud, kui see, et inimesed edastavad ostusoovi kauplejatele ja kaup toimetatakse neile koju kätte. «Teeme kasvõi nii, et müüja toob kraami mulle koju, ma komplekteerin pakid kokku ja toimetan autoga soovijateni. Teen seda vabatahtlikult,» lausus Brause.

See eeldab, et inimene annab oma ostusoovist Türi OTTi Facebooki lehe kaudu teada ja ajab ka rahaasjad eelnevalt korda, näiteks tasub müüjale kauba eest pangaülekandega. «Rahaasjadega mina ei tegele, toimetan ainult kauba kohale,» rõhutas Brause.

Ta julgustas Türi OTTi lehte jälgima ja märku andma ka neil, kelle vanemad või vanavanemad Türil elavad, ent karantiiniolukorra tõttu lähedasi külastada ega toiduga varustada ei õnnestu.

Maarja Brause ütles, et pole oluline, kas ostja elab Türi kesklinnas või kaugemal valla piires – isegi kui kauba koju toomist oodatakse Kärusse, ei näe ta põhjust, miks ta sinna sõitma ei peaks.