Naastrehvide vahetuse võib edasi lükata

Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane ütles, et suverehvidele ülemineku aeg on tehtud Eestis paindlikuks, kuna ilmastikuolud erinevad riigi eri piirkondades. "Ilmaennustusportaalid näitavad miinuskraade nii aprilli keskel kui ka lõpus,“ selgitas ta.

Vane selgitas, et korralike rehvideta pole võimalik turvaliselt sõita, kuid peame arvestama, et ainult rehvid ei taga ohutust ning rehv iseenesest ei hoia sõidukit teel ega päästa õnnetusest. "Kõige tähtsam on juhi käitumine – teeoludega arvestamine ning nendele vastava sõidukiiruse valik,» rääkis ta.