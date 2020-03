PRIAst saab taotleda toetust väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks

PRIA arendustoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb: „Juhime taotlejate tähelepanu sellele, et kuigi sel aastal on Maksu- ja Tolliametile 2019. aasta tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg 30. aprill, siis FIE, kes soovib toetust taotleda, peab taotlust esitades arvestama, et taotlusele on vaja sisestada 2018. ja 2019. aasta majandusaasta kohta järgnevad andmed: kogu müügitulu, müügitulu omatoodetud põllumajandustoodete müügist toodete lõikes, tulu mittepõllumajandusliku toodangu müügist ja tulu teenuste müügist. Äriühingust taotleja, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga, peab taotluse esitamise hetkeks olema äriregistrile esitanud 2019. aasta majandusaasta aruande.“