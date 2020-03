Töötaja haigestumine jätab jäätmejaama uksed lukku

Prügila teatab, et kuna töö jäätmejaamas nõuab spetsiifilisi teadmisi/oskusi, siis ei ole neil võimalik töötajat asendada. „Lisaks on juhtkond veendumusel, et tekkinud eriolukorra käigus oma töötajate ohtu seadmine ei ole kuidagi kooskõlas riigi kehtestatud piirangutega, et haiguspuhangut kontrolli alla saada. Kuna jäätmekäitlus on oluline teenus ja me ei soovi antud meetmega elanikkonnas paanikat tekitada, pakume alternatiiviks kodanikele jäätmeid üle anda Väätsa prügilas, kus meil on tagatud paremad tingimused otsekontakti vältimiseks,“ kirjutatakse.