Leia looduses liikumiseks inimtühi koht

„Koroonaviirusest tingitud eriolukord, meelelahutuskohtade sulgemine ja ilus kevadilm on toonud õue rekordpalju liikujaid. RMK jaoks on metsakülastuse kõrghooaeg tänavu alanud tavapärasest kolm kuud varem. Seda kinnitab nii välivaatlus kui ka matkalisi abistavate RMK e-teenuste rekordiliselt kõrge kasutajate arv,“ ütles RMK külastuskorralduse osakonna juhataja Marge Rammo.

Pärast eriolukorra väljakuulutamist riigis on hüppeliselt kasvanud nii matkamist hõlbustava RMK Loodusega koos veebilehe kui ka mobiilirakenduse kasutajate hulk, mis ületab kohati pea 50% võrra suvise kõrgaja näitajaid. Viimase 10 päevaga on www.loodusegakoos.ee kodulehelt riigimetsas liikumise infot otsinud üle 40 000 kasutaja ja rakenduse kasutajaid on olnud sel perioodil 5000.

„Me igati toetame inimeste looduses liikumist, kuid arvestades, et enamik RMK radadest asub rahvusparkides ja kaitsealadel, tuleb lisaks eriolukorrast tulenevatele piirangutele arvestada ka loodusväärtuste kaitsega,“ rõhutas Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk. „Looduses on juba alanud pesitsemise ja pulmade periood ning sellega tuleb liikudes arvestada,“ lisas ta.

„Mõistame inimeste soovi liikuda värskes õhus ja nautida meie matkaradu, ent paneme kõigile südamele, et vastutustundlik looduses liikumine on praegu tähtsam kui kunagi varem. RMK-l on enam kui 3100 kilomeetrit tähistatud õppe- ja matkaradu looduses liikumiseks, seega võib igaüks hõlpsasti leida loodusest koha, kus teiste rändajatega kontakte kartmata uusi põnevaid paiku avastada. Siinjuures tasub esile tõsta just RMK matkatee võimalusi. Selleks koondasime meie Loodusega koos veebi ja mobiilirakendusse konkreetsed soovitused, kuhu minna ja kuhu mitte, ning kuidas seeläbi nii loodust kui tervist hoida,“ soovitas Marge Rammo.