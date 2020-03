Kiiruseületajad ja joobes juhid annavad politseile jätkuvalt tööd

Paide politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus kinnitas Kanal 2 uudistesaatele Reporter antud intervjuus, et Maanteeameti analüüs kriisiaegse liiklussageduse kohta riigimaanteedel, peab igati paika.

Ta tõdes, et liiklustihedus on tõesti vähenenud, kuid seda põhiliselt sõiduautode arvelt. "Veoautosid liigub teedel jätkuvalt päris palju," märkis ta.

See aga ei tähenda Mõttuse sõnul, et politseil oleks teedel vähem tööd. Vastupidi, autojuhtidel on Mõttuse tähelepanekut mööda kujunenud mingil põhjusel arusaam, et kui autosid on tee peal vähem, siis võib liiklusreeglites kõrvale vaadata ja näiteks gaasi juurde vajutada.

Sellest tulenevalt peab politsei ka eriolukorra ajal liikluse kontrollimisega isegi intensiivsemalt tegelema kui varem. Näiteks möödunud nädalavahetuselgi tabas politsei mitmeid kiiruseületajaid. "Mitte küll rekordivääriliste vahelejäämistega, kuid üle 40 kilomeetri tunnis piirkiirust ületades sõideti siiski kiirusmõõturite näitudesse sisse," täpsustas ta.

Mõttuse juttu vastutustundetutest liiklejatest ja jätkuvalt juhtuvatest õnnetustest kinnitab ka statistika, mille järgi pole liiklusõnnetuste ja nendes vigastada saanud inimeste arv eriolukorra eelse ajaga võrreldes vähenenud.

Samuti pole Mõttuse sõnul liiklusest kuhugi kadunud roolijoodikuid. "See, et suuri puhumisreide hetkel ei korraldata, ei tähenda, et politsei sõidukijuhte ei kontrolliks," ütles ta.