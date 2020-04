Järvamaa laulu- ja tantsupidu 6. juunil ei toimu

Kuna hetkel on prooviperiood katkenud ning selle jätkumine 1. maist on küsimärgi all, leiavad peo idee autorid ja korraldajad, et ettevalmistuse aeg jääb napiks ja antud juhul on maakonna suurima kultuurisündmuse edasilükkamine vältimatu.

„Praegu saame öelda, et laulu- ja tantsupidu 6. juunil ei toimu, sest koorid, tantsurühmad ja orkestrid on kõik sunnitud puhkusel ning peoks valmistumine on väga keeruline, kui mitte võimatu. Jälgime riigis toimuvat ning anname juuni alguses teada, kas tänavune pidu lükatakse sügistalve või tuleb üldse ära jätta,“ ütles peo idee üks autoritest Marika Kuusik korraldustoimkonna nimel.

Kuusiku sõnul on rasked mõlemad otsused, ent praegu on kõige tähtsam järgida riiklikke soovitusi tervise hoidmiseks. „Peo korraldajad ei soovi ohtu seada ühegi laulja, tantsija, pillimängija ja juhendaja tervist. Peame nõu Järvamaa laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhtidega ning püüame jõuda antud olukorras kõige parema lahenduseni,“ lisas Kuusik.

Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhi, Paide linnapea Priit Värgi sõnul on traditsiooniline laulu- ja tantsupidu aasta olulisemaid ja suurimaid kultuurisündmusi Järvamaal, mida naudivad kohapeal 4000 inimest. „Kui Eestis taastub tavapärane elurütm, siis loomulikult on meie siht koos kultuurikollektiividega see suurepärase ideega pidu ellu viia – kas või sisetingimustes,” ütles Värk.