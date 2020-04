Maanteeamet palub üle kontrollida kasutusel olevad Kinderkraft MINK turvatoolid

Toode ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EC üldise tooteohutuse kohta. Teate kohaselt võivad laste turvatooli käepideme kinnituskomponendid transpordi ajal lahti tulla ja vigastada last.

Täpsem tootjapoolne info on leitav siit.

Maanteeametil on käimas menetlus, et selgitada välja, kas Eestis on selliseid turvatoole müüdud.