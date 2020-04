Raamatuid saab mugavalt ka internetist laenutada

Tallinna keskraamatukogu kommunikatsioonispetsialist Mari Sieberk ütles Järvamaa raamatusõpradele, et nende raamatukogu avas eriolukorra ajal oma e-raamatukogud kõigile eestimaalastele.

"Mainin kohe ära, et see on tasuta ja lugejaks saab registreerida veebis. E-raamatukogud on alati avatud ja viivisevabad," julgustas ta lugejaid.

Sieberk märkis, et kuna praegu on väga oluline, et inimesed püsiksid kodus, siis on e-raamatu lugemine kindlasti üks võimalus koduseinte vahel sisukalt aega veeta. "Praegusel äreval ajal on sellest lisaks vaimse tervise parandamisele abi ka füüsilise hoidmisel," sõnas ta.

Huvi e-raamatukogude vastu on Sieberki sõnul juba suur. "E-raamatukoguga ELLU liitus kohe kriisiaja algul 1849 uut lugejat ning seal tehti kokku üle 3000 e-raamatu laenutuse," täpsustas ta. See arv on aina tõusutrendis ja loodetavasti kasvab ka Järvamaa lugejate arvelt.

E-raamatukogude kasutamiseks tuleb ennast esmalt kirja panna Tallinna keskraamatukogu lugejaks. Seda saab teha siin.

E-raamatukogusid on kolme tüüpi: *E-raamatukogust ELLU leiab lugeja kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid nii kodumaiste kui ka välisautorite sulest. E-raamatuid on võimalik lugeda nii tavalise arvuti kui ka nutiseadme (tahvelarvuti, nutitelefon) abil. ELLU on kohandatud vaegnägijatele. *E-raamatukogu OverDrive sisaldab inglis- ja venekeelseid e-raamatuid ning audioraamatuid. Raamatuid saab lugeda või kuulata arvutis ning erinevates nutiseadmetes kas veebilehitseja või äpi kaudu, samuti laadida e-lugeritesse. *E-raamatukogust RBdigital saab laenata ja lugeda e-ajakirju inglise, vene ja hiina keeles. Valikus on käsitöö- ja kodukujundus-, samuti hobidega (fotograafia, tehnika jms) seotud ajakirju. Artiklitest saab teha väljatrükke. Korraga laenatud e-ajakirjade arv ega nende kontol hoidmise aeg ei ole piiratud. E-ajakirju saab lugeda nii veebilehitsejas kui seadmesse installeeritud RBdigitali rakenduses.

E-raamatukogudesse OverDrive ja ELLU on sisselogimisel kasutajatunnusteks isikukood ja Minu ESTERi salasõna.

RBdigitali kasutajakonto saavad luua keskraamatukogu lugejad isikukoodi alusel.

Rohkem infot e-raamatukogude kohta leiab Tallinna keskraamatukogu veebilehelt.

Mari Sieberk lisas, et nõudlus e-raamatute järele on hüppeliselr kasvanud. "Seetõttu hangib Tallinna keskraamatukogu e-raamatute litsentse jooksvalt juurde tavalisest suuremal hulgal," märkis ta.

E-raamatute hankimist on lubanud erakorraliselt toetada nii Tallinna linnavalitsus kui Kultuuriministeerium. Aga selleks, et raamatute valik oleks veelgi mitmekülgsem, saavad oma panuse teha ka kõik kohalikud omavalitsused ja ka lugejad ise.