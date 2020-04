Paide Maxima töötajal diagnoositi koroonaviirus, kauplus läheb desinfitseerimisele

Kolmapäeva ennelõunal hakkas levima info, et Paide Maxima on suletud, kuna ühel töötajal avastati koroonaviirus. ​Maxima Eesti kommunikatsioonijuht Regina Salmu kinnitas, et Paides on ühel töötajal võetud positiivne proov ning kolmapäeval saadeti kõik töötajad koju, et kauplus desinfitseerida.