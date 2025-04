Alt märkis, et patsientidel pole põhjust muretseda, sest doktor Signe Lieberg on elus ja terve ega loobu perearsti tööst. Ta võtab inimesi vastu ka edaspidi, kuid saab nüüd oma töökoormust valida. «Põhjus, miks ta nimistu juhtimisest kõrvale astus, oligi just suur töökoormus. Üksi üle 1800 patsiendiga perearstinimistut üleval pidada on tänapäeval väga raske­. Oma aja nõuavad protseduurid ja administratiivne töö, mida kõike on kokku ühele arstile liiga palju­,» selgitas ta.