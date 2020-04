Liikluses viga saanud ratturite arv on teinud drastilise hüppe

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul juhtuvad õnnetused jalg- ja mootorratturitega eelkõige seetõttu, et juhid ei oska liikluses teistega arvestada ja kiputakse oma sõiduoskusi üle hindama. Näiteks on tänavu mootorratturitega juhtunud õnnetustest kaks kolmandikku olnud ühesõidukiõnnetused ehk teelt väljasõidud või ümberpaiskumised. „Seoses eriolukorraga on liiklustihedus küll väiksem, kuid sellele vaatamata ei ole liiklusõnnetuste arv oluliselt muutunud, kiirused on suured ja tundub, et inimeste ohutaju madalam,« ütles Loigo.