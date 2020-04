Tellijale

Kui varasematel aastatel on oma pashaga pühade eel välja tulnud paljud toiduainetööstused ja kauplusteketid, siis tänavu on valik Järvamaa poodides hõre.

Aga see on ju ka mõistetav, sest inimesed on rohkem kodus ja leiavad rohkem aega, et pasha ise valmis meisterdada.