Välismaised ilmaportaalid ennustavad: millal saabub lõpuks kevadsoe?

Eesti riigi ilmateenistus ennustab, et kuu keskmine õhutemperatuur tuleb normist kõrgem (norm 3,7..5,9°C). Sademeid on normi piires (norm 25..37 mm). Üldiselt tuleb aprilli ilm muutlik.

Kõige sajusem ja tuulisem on ilm kuu algul, kui sajab lisaks vihmale ka lund ja lörtsi ning edela- ja lõunatuul on tormine. Aprilli keskpaiku on ülekaal kuiva ilma tagavate kõrgrõhkkondade käes. Kuu lõpus on taas oodata Atlandi madalrõhkkondade suuremat survet ning kuivemad ilmad vahelduvad sajusematega – enamasti sajab vihma.