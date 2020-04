Tellijale

"Kaalusime oma inimestega ka laada edasilükkamist sügisesse, kuid jõudsime järeldusele, et seda pole mõtet teha. Oleme Naabriplika laata traditsiooniliselt korraldanud mai alguses, emadepäeva nädalavahetusel, kus põhiline rõhk on ikkagi kevadisel taimede müügil ning sügisesse lükates poleks see enam see laat," tõdes laada korraldaja Ene Mikk.