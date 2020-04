Siseministeerium soovib senisest enam kaasata KOV korrakaitsjaid turvalisuse tagamisse

„Muudatus annab kohalikele omavalitsustele võimaluse senisest enam panustada kogukondades turvatunde tagamisse ja kasutada korrakaitsevõimekust tõhusamalt. See aitaks kindlasti kaasa ka praeguse eriolukorra kiiremale lahendamisele. Selleks on tarvis korrakaitseametnike volitusi kohaliku tasandil laiendada, et sündmusi iseseisvalt lahendada, milleks neil praegu aga vajalikke õiguseid pole,“ märkis siseminister Mart Helme. „Eesmärk ei ole luua kohalikesse omavalitsustesse samasuguse suutlikkusega üksusi, nagu on Politsei- ja Piirivalveametis, või politseinikke nendega asendada – tähtis on, et korrakaitseametnikud muutuksid politseile oluliseks partneriks, kes saaksid neid maksimaalsel võimalikul viisil toetada,“ märkis minister. Helme lisas, et mida rohkem on meil turvatunde tagajaid, seda turvalisemalt on hoitud meie riik.