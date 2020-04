Viimane võimalus esitada tunnustamiseks aasta õpetaja kandidaate

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul on õpetajaamet üha populaarsem ja seda väärtustatakse. „Täna mõistab iga lapsevanem, kui olulist tööd teevad meie õpetajad. Ei piisa pelgalt teadmiste olemasolust, õpetaja peab oskama neid igaleõppurile sobival viisil edasi anda. Õpetaja on juht ja liider, õpetajaamet on üks olulisemaid ja vastusrikkamaid ameteid ühiskonnas“