Hääle tervis on seotud tervisliku eluviisiga

Ida-Tallinna keskhaigla polikliinikus iga päev patsiente vastu võttev kõrva-nina-kurguarst Kristel Kalling ütles, et häälehäiretest rääkimine, häälepäeva tähistamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine seoses häälesse puutuvaga on aasta-aastalt hoogustunud kõikjal maailmas.

„Kõik inimesed saavad ise oma hääle heaks teha palju ära teha igapäevaharjumuste korrigeerimisega,» lausus dr Kalling. „Hääle tervis on kindlasti seotud tervisliku eluviisiga, häält töövahendina kasutades tuleks seda püüda muul ajal maksimaalselt säästa.“

Häälepäeva tähistamise traditsioon on alguse saanud Brasiiliast. Esimene sealne häälepäev oli 16. aprillil 1999, selle korraldas Brasiilia Larüngoloogide Selts.

Ida-Tallinna keskhaigla on häälepäeva tegemistega seotud juba kaheksandat aastat. Täna oleks pidanud Ida-Tallinna keskhaiglas olema rahvusvaheline koolitus, mis plaanis keskenduda hääle ja närvisüsteemi kokkupuutekohtadele.

„COVID-19 pandeemia paneb sel aastal häälepäevale oma pitseri. Plaanitud kogunemiste asemel on kiirelt kavandatud muudatused kõikjal ilmas. Meie kiire fookuse muudatus tõi kaasa heade hääleteemadega kokku puutuvate inimeste kaasamine lühikesse videoklippi. Suur tänu neile selle eest,“ ütles dr Kalling.

Häälehäirete puhul inimesed enim kimpus ilma teadaoleva põhjuseta seletamatu hääle käheduse ja väsimisega. Hääl võib olla ka kare, räme, katkev, hääle kõrgus väheneb või hääl on juhitamatu – see toob tavaliselt kaasa selle, et vähendatakse automaatselt rääkimist, köhatatakse tihti ning neil, kes tegelevad laulmisega, tekivad kaebused laulmisel ja selle järel.