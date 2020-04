Tellijale

Statistikast nähtub, et palgatõusu veduriks Eestis on avalik sektor, mille keskmine palk oli eelmisel aastal 1525 eurot ja tõus aastas 9,5 protsenti.

Järva Teataja otsustas avalike palgaandmete baasil uurida, kes teenivad meie omavalitsustes töötavatest ametniketest enim ning milline on 2018. ja 2019. aasta võrdluses olnud asjaosaliste palgakasv. Selgus, et ametnikke, kelle palk küündib 2000 euro lähedale või üle selle, on omajagu. Samuti on omajagu neid, kelle palk on aastate võrdluses kasvanud sadade eurode võrra.