Järvamaa palgad püsisid paremuse esikuuikus

Statistikast nähtub, et palgatõusu veduriks Eestis on avalik sektor, mille keskmine palk oli eelmisel aastal 1525 eurot ja tõus aastas 9,5 protsenti.

1. aprillist kargab kõrgemate riigiametnike indekseeritud palk automaatselt kaheksa protsenti suuremaks. Näiteks presidendi või peaministri palk on kahe aastaga tõusnud rohkem, kui on üldse keskmise järvalase palk.

Sellisel palgarallil on mõneks ajaks kindlasti piir peal, sest juba praegu räägivad ettevõtjad kärbetest ja koondamistest, mis tähendab, et sissetuleku suurenemist on lähiajal vähestel oodata.

Paide muusika- ja teatrimajas Teatrikohvikut pidav Priit Põder sõnas, et toitlustusasutuste töötajate seas ta ei tea, et Järvamaal keegi sellist palka teeniks. «Koka palk on 1000, teenindajal 600 euro kanti. Levinud on, et inimesed, kes mingil põhjusel ei saa täiskohaga tööl käia, käivad toidukohtades osalise tööajaga abiks ja see võimaldab suuremat paindlikkust,» lausus ta.

Põdra hinnangul võivad Järvamaa statistilist keskmist brutopalka kergitada ka need inimesed, kes töötavad ja elavad Tallinnas, aga on siinse sisse­kirjutusega. «Tean mitut sellist inimest,» lisas ta.

Keskmise brutopalga poolest on teistest maakondadest selgelt eest ära Harjumaa koos Tallinnaga ja Tartumaa vastavalt 1531 ja 1426 euroga. Kolmas on Läänemaa 1274 euroga.

Haart Ehituse OÜ juhatuse liige Riho Metsla ütles, ettevõtte tegevus ei ole maakonnapõhine ja et oleks häid töötajaid, tuleb ehituses järgida ikka kogu valdkonna palgataset. «Arvestades praegust ehitusturgu, siis siin suunda palgatõusule näha ei ole,» märkis ta.

Napilt Järvamaa ees on möödunud aasta keskmise brutopalga 1201 euroga Viljandimaa ja 1200 euroga Raplamaa. Kõige madalam keskmine brutopalk kuus oli Hiiumaal 933 eurot, mis on ainus maakond, kus kesk­mine kuutasu jääb alla tuhande euro.

ASi Stik juhatuse liige ja Paide linnavolikogu esimees Aivar Tubli on veendunud, et kui auto­remondilukksepp 1000 eurot kätte ei saa, siis on raske meest kinni hoida, tahad või ei taha –asja määrab tööjõuturg.

Volikogu esimehena nõustus Tubli, et avaliku teenistuse ametnikel on praegu palgad erasektorist kopsakamad ka Järvamaal. «Osakonnajuhataja töötasu on suurusjärgus 2000 eurot, spetsialistidel 1200 ja 1400 euro vahel. Allasutustes on palgad pisut madalamad,» täpsustas ta. «Tänapäeval on inimesed liikuvad ja ametnike palkamisel mõjutavad meid naabermaakondade palgad, kui maksaksime madalamat palka, siis inimesed meile tööle ei tuleks.»

Priit Põder oli sama meelt, et avalik sektor veab palgatõusu, kuid ta ei heida seda ette. «Avalikus teenistuses on töötajatele seatud ka kõrgemad nõuded, näiteks peab enamikul ametikohtadel olema kõrgharidus. Olen selle poolt, et kui inimene on lõpetanud kõrgkooli või mitu, siis peab see kajastuma ka tema sissetulekus,» arutles ta.