Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab: värske isa läks tõstukiga haiglaakna taha

„Eks see olukord oli keeruline muidugi, et ma ise haiglasse kaasa ei saanud minna, aga midagi pole teha,” nentis Sulo Särkinen. Kaasale sai ta enne sünnitust kaasa elada telefoni teel ning esimese pildi pisipojast nägi ta ära videokõne vahendusel. Pisipoeg tuli Järvamaa haiglas ilmale kolmapäeva õhtul kell 20.22 ning ema ja lapsega on isa sõnul kõik hästi. Värske ilmakodaniku strateegilised numbrid on 4560 g ja 45 cm.